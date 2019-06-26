Шахтар дав добро на перехід Караваєва в Динамо, – Циганик

Донецький Шахтар не став на заваді трансферу Олександра Караваєва в київське Динамо.

Донецький Шахтар віддав Олександра Караваєва в Зорю з правом першочергового викупу. Проте, як повідомив ведучий програми Профутбол Ігор Циганик, "гірники" не стали активувати опцію.

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Таким чином, донецький клуб не став перешкоджати трансферу футболіста збірної України у київське Динамо.

Частиною угоди щодо Караваєва стане повноцінний перехід півзахисника Богдана Михайліченка до "чорно-білих". Вихованець киян виступав у складі луганців на правах оренди.

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