"Наш суперник був кращим за нас в обох матчах, ми грали проти сильнішої команди. Ми створювали моменти, але і вони створили більше. Шахтар заслужив вихід в плей-офф. У нас було кілька моментів у другому таймі, але хлопці їх не реалізували. Думаю, Шахтар далеко піде в Лізі Європи.

Голи Кевіна та Еліаса у відеоогляді матчу Шахтар – Бешикташ – 2:0

Ми тільки на початку свого шляху, сезон тільки почався. Ми продовжимо його в іншому турнірі. Думаю, я підходяща людина для цього проекту в майбутньому. Немає ніяких проблем з тим, щоб продовжувати цю роботу. Бешикташ пережив непрості часи за останні чотири-п'ять років, клубу потрібна стабільність. Я продовжу виконувати свої обов'язки. Наша мета – побудувати команду, яка буде боротися за трофеї", – цитує Сульшера Fanatik.

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам