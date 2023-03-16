"У першому таймі Шахтар добре виступив, і ви бачили, як наші футболісти блокували їхні удари в штрафний майданчик. Вони були настільки налаштовані здобути хороший результат.

Фейєнорд – Шахтар – 7:1 – відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Це було нереально, як ми так швидко приборкали матч. Зазвичай нам потрібно більше моментів, щоб забити, тому дякую моїм гравцям за таку ефективність цього вечора", – розповів після матчу тренер Фейєнорда.

Нагадаємо, що за сумою двох матчів "гірники", на жаль, програли нідерландській команді з загальним рахунком 2:8.

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