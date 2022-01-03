"Рано чи пізно все закінчується і легенди йдуть, а на їхні місця приходять молоді талановиті хлопці із серйозними амбіціями та бажаннями. Життя не зупиняється і ми будуємо нову команду.

Марлос готується до підписання контракту з новим клубом

Ми забуваємо про те, що влітку в одному зі своїх інтерв'ю Марлос сам сказав, що їде до Бразилії, закінчує у збірній України та хоче побути зі своїми близькими та батьками. У цьому й було головне питання. Розумієте, ні в кого не підніметься рука вказати Марлосу на двері. Ми були готові підписати з ним новий контракт, але він вирішив поїхати на батьківщину.

Це було його рішення, ми ж не можемо ухвалити його за футболіста. Я зазвичай цього не говорю, але для мене Марлос – улюблений футболіст. Він професійний хлопець, грає у розкішний футбол, як людина – топ. Шкода, що так сталося, але, знову ж таки, все завжди закінчується. Легенди йдуть, а майбутні легенди прийдуть, сподіваюсь", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Марлос перебрався у Шахтар влітку 2014-го, перейшовши з харківського Металіста за 8 млн євро. У складі "помаранчево-чорних" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. По 4 рази виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну – зокрема, їздив на Євро-2020.

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