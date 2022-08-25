"Шахтар буде битися до останнього": Срна оцінив результати жеребкування Ліги чемпіонів
Директор "гірників" Даріо Срна коротко проаналізував суперників Шахтаря у груповому турнірі ЛЧ 2022/23
– Даріо, як оціните групу та міць суперників?
– У Лізі чемпіонів легких груп не буває. Битимемося до останнього. Реал (Мадрид) – це, звісно, Реал (Мадрид). Із Селтіком ми вже грали 18 і 15 років тому. Лейпциг – гарна команда. Тому скажімо так: могло бути гірше, могло бути краще.
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– Задоволення немає від такого жеребкування?
– Ну, слухайте, грати треба. Готуємось через чемпіонат. У нас молода команда, новий тренер. Найважливіше, щоб діставали задоволення від ігор, які чекають на нас. На жаль, повні трибуни не будуть в Україні, проте я впевнений, що будуть у Варшаві. Прийде багато наших уболівальників, українців – вони заслуговують, як і вся Україна, щоб ми продемонстрували гарний яскравий футбол, щоб вони діставали задоволення від нашої гри.
– Ла Ліга та Бундесліга вже стартували. Що можете сказати про нинішній стан команд?
– Лейпциг, як і ми, стартував не надто добре: у них два очки в трьох іграх. Селтік не дивився, а Реал – це Реал. Аналізуватимемо. Спочатку треба думати про Кривбас, добре підготуватися. Потім – Рух. А після цього думатимемо про Лігу чемпіонів, – цитує хорвата офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, "гірники" є єдиним представником України у Лізі чемпіонів. Динамо гратиме в Лізі Європи, а СК Дніпро-1 – в Лізі конференцій.
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