– Даріо, як оціните групу та міць суперників?

– У Лізі чемпіонів легких груп не буває. Битимемося до останнього. Реал (Мадрид) – це, звісно, Реал (Мадрид). Із Селтіком ми вже грали 18 і 15 років тому. Лейпциг – гарна команда. Тому скажімо так: могло бути гірше, могло бути краще.

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– Задоволення немає від такого жеребкування?

– Ну, слухайте, грати треба. Готуємось через чемпіонат. У нас молода команда, новий тренер. Найважливіше, щоб діставали задоволення від ігор, які чекають на нас. На жаль, повні трибуни не будуть в Україні, проте я впевнений, що будуть у Варшаві. Прийде багато наших уболівальників, українців – вони заслуговують, як і вся Україна, щоб ми продемонстрували гарний яскравий футбол, щоб вони діставали задоволення від нашої гри.



– Ла Ліга та Бундесліга вже стартували. Що можете сказати про нинішній стан команд?

– Лейпциг, як і ми, стартував не надто добре: у них два очки в трьох іграх. Селтік не дивився, а Реал – це Реал. Аналізуватимемо. Спочатку треба думати про Кривбас, добре підготуватися. Потім – Рух. А після цього думатимемо про Лігу чемпіонів, – цитує хорвата офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" є єдиним представником України у Лізі чемпіонів. Динамо гратиме в Лізі Європи, а СК Дніпро-1 – в Лізі конференцій.

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