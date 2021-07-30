Півзахисник Динамо Віталій Буяльський не турбується через серйозний список літніх трансферів Шахтаря.

"Гірники" вже витратили понад 45 млн євро, придбавши Педрінью (Бенфіка), Марлона (Сассуоло) Траоре (Аякс) та Тобіаса (Інтернасьонал, приїде взимку). Витрати Динамо значно скромніші, хоча і у киян є свої новачки – Антюх (Колос), Рамірес (ДАК), Шкурін (ЦСКА Москва) і Кулач (Ворскла).

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"Трансфери Шахтаря? Подивимось. Отже команда боїться нас, якщо так багато грошей витрачає", – Буяльский зробив впевнену заяву в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Додамо, що Шахтар вже встиг зіграти перший матч УПЛ і перемогти Інгулець (2:1). Динамо ж розпочне офіційний сезон 1 серпня поєдинком проти Вереса.

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