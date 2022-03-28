Півзахисник Шахтаря Майкон має пропозицію щодо переходу в Корінтіанс, проте клуби не можуть домовитись.

Шахтар готовий відпустити Майкона в оренду в Корінтіанс до кінця поточного сезону, проте в бразильського клубу інші наміри, повідомляє журналіст Екрем Конур.

Тете все ближчий до повернення у рідний клуб – зірка Шахтаря готовий грати без зарплати

Зазначається, що бразильці бажають підписати хавбека до кінця 2022 року, через що у переговорах виникли труднощі. Додамо, що у Корінтіанс вже перебрався Жуніор Мораєс.

Майкон провів 26 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, у яких записав до свого активу 2 асисти.

Росія напала на Україну: спроба отруєння Абрамовича, Вернидуб рапортує про свою ситуацію на фронті (LIVE)