Бартол Франьїч найближчими днями підпише контракт із Шахтарем, стверджує Germanijak.

Легіонер Шахтаря, який пограв за Барселону, безкоштовно перебрався до екс-клубу Реброва та Ярмоленка

Зазначається, що гравця схвалили як спортивний директор "гірників" Даріо Срна, так і наставник команди Маріно Пушіч. Наразі невідомо, чи буде це повноцінний трансфер або це буде оренда з правом викупу, а належить Франьїч німецькому Вольфсбургу.

Додамо, що минулий сезон Бартол провів у складі Дармштадта (20 матчів, 1 гольова передача). Франьїч є вихованцем Динамо Загреб та перебрався до Вольфсбурга у 2022 році за 7,5 млн євро. Основна позиція хорвата – опорний півзахисник, але також може зіграти в центрі захисту або на лівому фланзі оборони.

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