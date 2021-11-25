"Гірники" вже мають варіант підсилення складу після вильоту з єврокубків у сезоні 2021/22.

Сассуоло домовився із Шахтарем щодо переходу вінгера Жеремі Бога, повідомляє todofichajes.

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Зазначається, що сума трансферу становитиме близько 18 млн євро. Цікаво, що офіційно про перехід івуарійця до Шахтаря нібито мають оголосити вже найближчим часом.

До слова, Бога став зіркою Сассуоло під час роботи з Роберто Де Дзербі, проте у поточному сезоні його показники не вражають – у 8 матчах Жеремі тричі асистував партнерам.

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