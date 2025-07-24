21-річний гравець близький до переходу у бразильський Фламенго, повідомляє Ill Messaggero.

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Перемовини між Шахтарем та Фламенго пройшли досить швидко. Угода перебуває на фінальному етапі, сторонам залишилося узгодити деякі деталі. Трансфер Тобіаса у бразильський клуб може бути оформлений у найближчі години.

Очікується, що Вінісіус Тобіас стане прямою заміною Веслі Франси, який найближчим часом перейде до Роми. До слова, у минулому сезоні молодий захисник провів 26 матчів за Шахтар та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 5 мільйонів євро.

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