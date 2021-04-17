Вінгер бразильського Греміо Алдемір дос Сантос Феррейра може приєднатися до табору "гірників", повідомляє видання Minha Torcida.

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Обидва клуби вже ведуть переговори щодо продажу 23-річного бразильця. Греміо належить лише 80% економічних прав на футболіста, а клаусула вінгера становить 8 млн євро. Контракт Феррейри з Греміо розрахований до кінця 2023 року і футболіст не поспішає продовжувати його. Саме цей факт може дозволити "гірникам" суттєво "збити" ціну на гравця. Цікаво, що Transfermarkt оцінює вартість Феррейри лише у 750 тисяч євро.

До слова, інтереси бразильця представляє Пабло Буено – той самий агент, який раніше допомагав у переході в Шахтар Тете. Взимку 2020 року Шахтар вже цікавився гравцем, який може також зіграти на позиціях лівого вінгера і атакувального центрального півзахисника.

Феррейра встиг провести за Греміо 83 матчі і забити 10 голів. Також на правах оренди він грав за бразильські Айморе, Сіанорті і Толедо.

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