"Гірники" не припиняють вишукувати таланти в Латинській Америці.

Шахтар готується придбати еквадорського півзахисника Деніла Кастільйо, повідомляє StudioFútbol.

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19-річний футболіст виступає за молодіжку ЛДУ Кіто. За інформацією одного з керівників команди Естебана Паса, переговори щодо трансферу йдуть повним ходом – про угоду може бути оглошено найближчим часом.

Кастільйо добре зарекомендував себе на нещодавньому чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд, де зі збірною Еквадору U-20 фінішував на четвертій сходинці.

До слова, Келвін Келсі, якого Шахтар підписав раніше, також брав участь у вищезгаданому чемпіонаті.

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