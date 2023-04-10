Шахтар близький до підписання хавбека збірної Еквадору
"Гірники" не припиняють вишукувати таланти в Латинській Америці.
Шахтар готується придбати еквадорського півзахисника Деніла Кастільйо, повідомляє StudioFútbol.
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19-річний футболіст виступає за молодіжку ЛДУ Кіто. За інформацією одного з керівників команди Естебана Паса, переговори щодо трансферу йдуть повним ходом – про угоду може бути оглошено найближчим часом.
Кастільйо добре зарекомендував себе на нещодавньому чемпіонаті Південної Америки серед молодіжних команд, де зі збірною Еквадору U-20 фінішував на четвертій сходинці.
До слова, Келвін Келсі, якого Шахтар підписав раніше, також брав участь у вищезгаданому чемпіонаті.
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