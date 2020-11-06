"Напевно, всі вже скучили за нашим українським Класичним. Чекаємо цей поєдинок з нетерпінням. Цікаво буде подивитися на очний матч Динамо і Шахтаря після їхніх ігор в єврокубках.

Майкон закликав гравців Шахтаря не допустити недооцінки Динамо у Класичному

Шахтар більше підбитий після єврокубків, отримавши нокдаун від Борусії. Але у складі "гірників" підбір футболістів вищий, ніж у Динамо. "Помаранчево-чорні" непереконливо виглядають на початку сезону, але на матч з Динамо, впевнений, зберуться і дадуть бій.

У Динамо, незважаючи на поразку в Іспанії, була хороша гра проти Барселони. Програли, але при цьому демонстрували непоганий футбол. Вже видно руку Мірчі Луческу в організації гри. Думаю, Динамо додає і в дербі з Шахтарем може бути будь-який результат. Нехай переможе сильніший", – сказав Чанцев у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже у неділю, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

Шахтар і 0:6: нокаут у Лізі чемпіонів має свої причини