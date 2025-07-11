"Результат є жорстким і, звичайно, великим розчаруванням. Ми грали проти надзвичайно сильної команди за європейськими мірками і намагалися пристосуватися до цього виклику якнайкраще. Ми повинні були утримати рахунок на мінімальному рівні, але суперник безжально скористався навіть нашими найменшими помилками.

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Ми повинні прийняти цей результат і змиритися з ним без пояснень. Але після цього ми самі можемо вирішити, чи будемо ми зациклюватися на цьому, чи винесемо з цього досвіду максимальний урок, щоб стати кращими. Ми пройдемо через це, а потім зосередимося на матчі в понеділок проти ВПС", – сказав Рантанен для прес-служби Ільвеса.

До слова, матч-відповідь Ільвес – Шахтар відбудеться 17 липня у Тампере.

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