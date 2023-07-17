Чемпіони України узгодили 5-річний контракт з лівим захисником Педрінью, стверджує Globo. Бразилець зі своїми представниками вже у Роттердамі, де Шахтар проводить збори.

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Нещодавно Педрінью отримав статус вільного агента після дострокового розірвання контракту з Атлетіко Паранаенсе. 21-річний латераль був фігурантом великого скандалу з договірними матчами. Зрештою, бразилець відбувся свідченнями і уникнув реального покарання. Проблемним був і перехід Педрінью з Віторії в Атлетіко Паранаенсе. Покупець мав заплатити близько 1,6 млн євро, але потім відмовився і хотів вкрасти гравця безкоштовно.

Зараз Transfermarkt оцінює захисника у один мільйон євро. За Атлетіко Паранаенсе він провів 69 матчів та відзначився 2 асистами. У складі Шахтаря вже був інший Педрінью – вінгер, за якого досі повністю не розрахувалися з Бенфікою (18 млн євро).

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