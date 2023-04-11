Тренерський штаб "гірників" на чолі з Ігорем Йовічевічем поки не розраховує на низку футболістів.

Цього тижня донеччани проведуть одразу два поєдинки зі Львовом в УПЛ. Перший відбудеться вже 12 квітня о 14:00, а другий – 16 квітня о тій самій годині.

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Як інформує сайт Шахтаря, напередодні підопічні Ігора Йовічевіча провели тренування, зокрема відпрацьовували паси та грали двосторонку на половині поля.

Водночас за індивідуальною програмою займалися одразу 7 гравців Шахтаря: Ярослав Ракицький, Богдан Михайліченко, Олександр Зубков, Мар’ян Швед, Едуард Козік, Олексій Шевченко і Дмитро Різник.

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