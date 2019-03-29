Шахтар прагне підписати бразильського захисника Кевема

Ще один бразилець може опинитися в донецькому клубі.

Шахтар проявляє інтерес до центрального захисника Ремо Кевема, повідомляє Globo. За інформацією джерела, представники "гірників" вже спостерігали за грою молодого бразильця.

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Шахтар готовий запропонувати 500 тисяч доларів за 70% прав на гравця. Ремо хоче залишити собі хоча б 30%, щоб в разі подальшого перепродажу Кевема отримати більше грошей.

Крім Шахтаря, до 18-річного захисника виявляють інтерес ряд бразильських клубів, серед яких і Атлетіко Паранаенсе.

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У поточному сезоні Кевем провів 7 матчів за Ремо, відзначившись 1 голом.