Шахтар приймає Барселону в матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Барселона розпочинається о 19:45 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Барселона виграла всі матчі в Лізі чемпіонів і очолює групу після трьох турів. У Шахтаря в активі три бали за перемогу над Антверпеном. Два тижні тому "гірники" програли каталонцям з мінімальним рахунком.

Шахтар – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Чигринський, Азаров, Міроші, Кастільо, Егіналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келсі.

Барселона: тер Штеген – Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо – Гаві, Ромеу, Гюндоган – Рафінья, Лєвандовскі, Торрес.

Запасні: Бальде, Мартінес, Педрі, Пенья, Феліш, Кунде, Астралага, Касадо, Ямал, Фермін.