Шахтар – Айнтрахт Франкфурт: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Шахтар прийме франкфуртський Айнтрахт в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтар – Айнтрахт Франкфурт

14 лютого, 22:00, Харків, ОСК "Металіст"

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Єврокубкова кампанія Шахтаря у поточному сезоні повниться суперечностями. В суперскладній групі з лідерами топ-чемпіонатів вдалося претендувати на вихід у плей-офф до останнього туру, але, по-перше, це було обумовлено аномально вигідними результатами конкурентів, а по-друге – вирішальний матч було програно у боягузливому стилі. Проти Хоффенхайма вдалося набрати чотири очки з ефектною перемогою на виїзді, але у Харкові німці розібрали "гірників" й мали вигравати. Шахтар вражав своєю атакою, але став другим за кількістю пропущених голів на груповому етапі – і значна їх частина була пов'язана з дитячими привозами.

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Під час затяжної зимової пузи Паулу Фонсека повинен був розвинути переваги своєї команди та максимально нівелювати недоліки, але все пішло не за планом. Донеччани залишилась без центрбека з найкращим першим пасом, Ордець та Бондаренко через травми пропустили практично всі збори, а також неприємні пошкодження отримали Тайсон і Дентіньйо. Результати спарингів не вселяли оптимізму: поразки від Хайдука та Партизана, пропущені м'ячі в 5 з 7 матчів, суха нічия з австрійським Ваккером – остання продемонструвала кризу ідей попереду без Тайсона у складі та складнощі при подоланні оборони в три захисники, як у Айнтрахта. Словом, збори виявились тривожними.

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Айнтрахт – один з найгірших варіантів, який міг потрапити Шахтарю при жеребкуванні. Так, це не топ-клуб, але саме франкфуртський колектив став один з двох учасників Ліги Європи, який на груповій стадії набрав максимум очок (в суперниках були Лаціо та Марсель). Крім того, команда Аді Хюттера забила 17 голів – лише Севілья мала вищу результативність на цьому етапі. "Орли" підтверджують свою агресивність і в Бундеслізі: за коефіцієнтом очікуваних голів вони знаходиться на п'ятій позиції, поступаючись лише Борусії Д, РБ Лейпцигу, Хоффенхайму та Баварії. На цій же сходинці Айнтрахт йде і в турнірній таблиці, хоча останні результати франкфуртців обнадійливі для Шахтаря: "орли" виграли лише 2 із 9 крайніх матчів у Бундеслізі.

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Аді Хюттер грає у три захисники, але головною його зброєю є трійка нападників Йовіч-Ребіч-Аллє (32 з 40 голів у чемпіонаті). Вони гарно чіпляються за верхові передачі, які йдуть із зони центрбеків або від голкіпера, а також надзвичайно сильні при грі один-в-один. Айнтрахт не робить ставку на контроль м'яча, але чинить потужний тиск на опорну зону суперника (зокрема, в цьому їм допомогає нападник Йовіч). Слабкою ланкою є оборона "орлів", яка у 29 матчах залишила свої ворота сухими лише 6 разів та пропускала навіть від Ульма (Регіональліга) та кіпрського Аполлона. Плюс для Шахтаря: вона вкрай вразлива до нестандартних дій, що продемонстрував Макс Еггештайн із Вердера, одним фінтом прибравши всю оборону суперника.

Статистика протистояння та цікаві факти:

1. Шахтар та Айнтрахт ніколи не перетиналися у єврокубках. Сьогодні – їх дебютна зустріч.

2. Шахтар має посередні результати у зустрічах проти німецьких клубів – 16 матчів, 5 перемог, 6 нічиїх та 5 поразок при загальному рахунку 17:27. Втім, саме у німецького клубу (Вердер) Шахтар виграв Кубок УЄФА.

3. Айнтрахт у своїй єврокубковій історії лише двічі грав проти українського клубу – в 1994 році за результатом двоматчевого протистояння франкфуртці вибили з 1/16 фіналу Кубку УЄФА Дніпро. На "Метеорі" "орли" мінімально поступилися, але в рідних стінах перемогли за рахунком 2:0.

4. Німецькі колективи дуже вдало грають проти українських, у 51 матчі здобувши 25 перемог, 13 нічиїх та програвши лише 13 разів. Загальний рахунок – 58:96 на користь Бундесліги.

5. Швейцарського наставника Айнтрахта Адольфа Хюттера мають добре пам'ятати в Україні. Саме під його керівництвом Янг Бойз вибив з плей-оф Ліги Чемпіонів Шахтар (2016 рік) та Динамо (2017).

6. Згідно даних Transfermarkt, сумарна вартість футболістів Айнтрахта вдвічі більша за вартість футболістів Шахтаря – € 223,05 млн проти € 106,2 млн

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Кадрова ситуація

Перед матчем Паулу Фонсека зіткнувся із серйозними втратами. Іван Ордець через травму пропустив практично всі збори, а Валерій Бондаренко підвернув гомілкостоп і разом з Дентіньйо працює за індивідуальною програмою. Існують питання щодо Марлоса з Тайсоном: про фізичні проблеми першого тренер заявив після поразки Партизану, а капітан "гірників" лише недавно залікував пошкодження, отримане перед спарингом проти Ваккера. Наразі вони тренуються у загальній групі, але ступінь їх готовності залишається під питанням.

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Аді Хюттер також не залишився без клопотів. Центрхав Себастьян Роде, центрбек Давід Абрахам та нападник Бранімір Хргота отримали пошкодження й тренуються за індивідуальною програмою. Втрата останнього некритична, а от два інші футболісти є основними (Абрахам взагалі капітан), хоча й не незамінними – питання їх появи на полі буде вирішуватись у день гри. Крім того, існують сумніви щодо виходу іспанського півзахисника Лукаса Торро, який продовжує відновлюватись після травми, отриманої наприкінці минулого року.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Айнтрахт Франкфурт

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Алан Патрік, Степаненко – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораєс

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Хінтереггер, Хасебе, Ндіка, Костіч – Фернандес, Де Гузман – Аллє, Ребіч, Йовіч

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Шахтарю буде дуже складно з Айнтрахтом. По-перше, потрібно діяти на фоні різниці в ігровому тонусі – "гірники" лише викотилися зі зборів, а німці грають регулярний чемпіонат. По-друге, у Айнтрахта надзвичайно потужний напад: віце-чемпіон світу Ребіч – один з лідерів Бундесліги за середньою кількістю обіграшів один в один, 190-сантиметровий Аллє прекрасно працює на другому поверсі та є другим гравцем чемпіонату за системою гол+пас (11+8), а Йовіч з 14 голами очолює гонитву бомбардирів і тримає увагу скаутів іспанських грандів. Привозному захисту Шахтаря буде дуже складно втримати такий натиск. Крім того, форварди "орлів" часто відходять назад і створюють додатковий тиск на опорників.

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Боятися Айнтрахт також не має сенсу. Шахтар має набагато більший єврокубковий досвід і в цьому році перемагав більш організований колектив – Хоффенхайм. Юліан Нагельсман як тактик набагато сильніше за Аді Хюттера, а його центр поля був варіативніше та цікавіше, але "гірники" на його ж полі здобули красиву перемогу. Враховуючи слабкість оборони "орлів", можна сподіватися на результативний матч – Шахтар повинен все вирішувати у Харкові й забивати якомога більше. Втім, напад орлів, проблеми "гірників" з власним захистом і фізичний тонус команд є занадто серйозними факторами, щоб ігнорувати їх, сподіваючись на "сухарь". Боцова нічия – найбільш вірогідний підсумок першої зустрічі.