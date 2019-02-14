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Шахтар – Айнтрахт: стартові склади на матч Ліги Європи

20:48 1131 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: стартові склади на матч Ліги Європи
Шахтар – Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Шахтар приймає Анйтрахт у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Айнтрахт розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Шахтар – Айнтрахт Франкфурт: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Бутко, Алан Патрік, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораєш

Айнтрахт: Трапп, Да Коста, Хасебе, Хінтереггер, Н'Діка, Гачіновіч, Фернандес, Роде, Костіч, Йовіч, Ребіч

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
25
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Теги
Ліга Європи Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шахтар Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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