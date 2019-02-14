Шахтар – Айнтрахт: стартові склади на матч Ліги Європи

Шахтар приймає Анйтрахт у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Айнтрахт розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Шахтар – Айнтрахт Франкфурт: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Стартові склади команд:
Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Бутко, Алан Патрік, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораєш
Айнтрахт: Трапп, Да Коста, Хасебе, Хінтереггер, Н'Діка, Гачіновіч, Фернандес, Роде, Костіч, Йовіч, Ребіч