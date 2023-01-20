Шахтар – Аустрія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу
15:55 - Читать на русском
Шахтар зустрічається з Аустрією в рамках зимових зборів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію товариського матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Шахтар – Аустрія розпочнеться о 16:30 за київським часом. Це перший товариський матч команди Ігора Йовічевіча на зимових зборах. А також перша можливість побачити "гірників" без Михайла Мудрика, який за останній рік став беззаперечним лідером команди.
Стартовий склад Шахтаря: Шевченко, Гочолейшвілі, Козік, Фарина, Михайліченко, Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицький, Борячук, Кулаков.
Гру наживо покаже клубний YouTube-канал Шахтаря. Дивитися трансляцію можна прямо в цій новині на "Футбол 24".
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