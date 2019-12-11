Шахтар і Аталанта зійдуться в 6-му турі ЛЧ 2019/20, аби з'ясувати, хто стане володарем останніх єврокубкових путівок у групі C. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Аталанта, стартує на "Футбол 24" о 19:55. У прямому ефірі гру покаже канал "Футбол 2". Розклади у цій групі прості. Кожну з команд влаштує тільки перемога, аби не оглядатися на конкурентів. Чемпіонів України вона виведе у плей-офф Ліги чемпіонів. А ось бронзовим призерам Серії А знадобиться не тільки 3 бали, а й втрата очок Динамо Загреб у паралельній грі з Манчестер Сіті. У разі перемоги хорватів та італійців Шахтар посяде останнє місце, а команда Маліновського вийде в 1/16 Ліги Європи. Є ще варіант, коли загребці не обіграють манчестерців – тоді донецький клуб влаштує і нічия в Харкові. Нагадаємо, в першому колі "гірники" били бергамасків на Сан-Сіро завдяки голу Соломона на останніх секундах.

Шахтар – Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Коваленко, Тайсон (к) – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Марлос, Коноплянка, Соломон, Дентінью

Аталанта: Голліні – Мас'єлло, Джімшиті, Паломіно – Кастань, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пашаліч, Гомес (к) – Мурієль

Запасні: Спортьєлло, Гатебур, Арана, Ібаньєс, Маліновський, Траоре, Берроу

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За перемогою! Наш склад на вирішальний матч з «Аталантою»



Стежте за грою #ШахтарАталанта онлайн: https://t.co/oGogpqE69q. pic.twitter.com/6e6JTGa0ri — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) December 11, 2019

Шахтар – Аталанта: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів