Шахтар – Аталанта: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар приймає італійську Аталанту в шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру Шахтар – Аталанта, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня в Харкові на ОСК Металіст. Початок гри о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Шахтар – Аталанта, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці Marathon Bet не виділяють явного фаворита зустрічі. Коефіцієнти на перемоги обох команд майже ідентичні, за "гірників" грає домашній статус поєдинку. Виграш Шахтаря оцінюється у 2.59, а успіх Аталанти – у 2.62. Нічия – 3.88.

Донеччани та бергамаски демонструють результативний футбол у цій Лізі чемпіонів – команди лише по разу йшли з поля без забитого м'яча. Наступний матч також очікується гольовим. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити за 1.62, а на відповідний тотал менше – за 2.45.

У жовтні Шахтар на останніх секундах вирвав виїзну перемогу над Аталантою з рахунком 1:2. На повторення такого ж підсумку для "гірників" у Харкові пропонують коефіцієнт 9.2.

Для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар має обігрувати Аталанту, або ж розписувати нічию та сподіватися на вдалий результат паралельного матчу між загребським Динамо та Манчестер Сіті. Наразі донеччани посідають друге місце в групі С (6 очок), однак поразка від італійців може вибити їх взагалі з єврокубків.

Нагадаємо, що команда Луїша Каштру за 17 матчів чемпіонату України лише двічі не перемогла і відірвалася від конкурентів у турнірній таблиці на 13 очок. Аталанта після невдалого періоду йде на шостому місці Серії А, але в останні тижні повернулася на переможний шлях. У суботу бергамаски дотиснули Верону з допомогою Руслана Маліновського.

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