Шахтар – Аталанта: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20 зустрінеться з італійською Аталантою. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться 11 грудня в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

Матч Шахтар – Аталанта онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар має обігрувати Аталанту, або ж розписувати нічию та сподіватися на вдалий результат паралельного матчу між загребським Динамо та Манчестер Сіті. Наразі донеччани посідають друге місце в групі С (6 очок), однак поразка від італійців може вибити їх взагалі з єврокубків.

Шахтар – Аталанта: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що команда Луїша Каштру за 17 матчів чемпіонату України лише двічі не перемогла і відірвалася від конкурентів у турнірній таблиці на 13 очок. Аталанта після невдалого періоду йде на шостому місці Серії А, але в останні тижні повернулася на переможний шлях. У суботу бергамаски дотиснули Верону з допомогою Руслана Маліновського.

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