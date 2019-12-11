Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар прийме Аталанту з Бергамо в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар – Аталанта

11 грудня, 19:55. Харків, ОСК Металіст

Головний арбітр: Фелікс Цвайєр (Німеччина)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ось донецький Шахтар і підійшов до свого головного матчу першої половини сезону. Уже в середу ввечері "гірники" та їхні вболівальники знатимуть, якою буде футбольна весна для хлопців Луїша Каштру. Поки для донеччан доступні всі три варіанти – 1/8 фіналу ЛЧ, плей-офф Ліги Європи та підкорення нових вершин виключно в УПЛ. Тому поєдинок проти Аталанти на харківському ОСК Металіст набуває надзвичайної ваги.

Шахтар – Аталанта: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

"Богиня" під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, мабуть, найважчий опонент для матчів зі статусом вирішальних. Це команда, що має власний стиль, а суперникам дуже важко призвичаїтися до ігрової манери бергамасків. Моторні фланги, постійні вривання у зону атаку центральних хавбеків, багатогранність центрфорварда та високий індивідуальний клас окремих виконавців роблять Аталанту претендентом на серйозні досягнення. Чи не жарт, навіть туринський Ювентус нещодавно зміг дотиснути ломбардців лише у фінальні 15 хвилин матчу.

Щось подібне вдалося і Шахтарю на Апеннінах. Гол Додо на 90+5-й хвилині не виходив із логіки гри, за донеччан зіграв фарт. Бергамаски вірять, що повинні були перемагати тоді, а в Харкові готові довести трагічну випадковість підсумкового результату в 1-му турі. Тіфозі "Богині" найбільші сподівання покладають на Пашаліча, Мурієля та, особливо, Гомеса. Всі вони перебувають у чудовій формі, й навіть самотужки кожен із них може вирішити долю протистояння.

Шахтар – Аталанта: передматчева прес-конференція Джан П’єро Гасперіні

Минулі вихідні були успішними для обох команд. Шахтар, наприклад, на класі здолав Олімпік (3:0) у донецькому дербі. Матч, однак, надав поживу для роздумів. Поруч із позитивними проявами (активність Додо та Ісмаїлі на флангах, їхній обмін позиціями, Алан Патрік у ролі "глибинного плеймейкера") знайшлося місце й негативу. Микола Матвієнко в оборонній роботі постійно програвав мікродуелі Шахабу, а іранець лише дивом не покарав донеччан за неуважність до нього. Той же колумбієць Мурієль такого марнотратства собі не дозволяє. Аталанті звитяга над Вероною далася складніше – з переможним голом на третій доданій арбітром хвилині. Та імпульс від такого фіналу поєдинку може стати вирішальним фактором перед останнім матчем у групі ЛЧ.

Цікаві факти

Шахтар ніколи не грав унічию із італійськими командами вдома (5 перемог, 6 поразок).

Аталанта обидва виїзні матчі в ЛЧ сезону 2019/20 розгромно програла, пропустивши 9 м'ячів.

Капітан бергамасків Алехандро Гомес виступав у чемпіонаті України в сезоні 2013/14. Його одноклубником у Металісті був півзахисник Шахтаря Марлос.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський є вихованцем Шахтаря, але не провів за "гірників" жодного офіційного матчу.

Оборонець донеччан Додо та лівий бек "Богині" Гільєрме Арана разом виступали за збірну Бразилії U-20.

Шахтар – Аталанта: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Фахівці компанії Marathon Bet вважають шанси команд на перемогу фактично рівними. На звитягу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,59. Натомість імовірний успіх бергамасків оцінюється майже ідентичним балом 2,60. Ставка на нічию в українсько-італійському протистоянні може збільшити виграш у 3,92 рази.

Також букмекери визначились із найвірогіднішими підсумковими результатами матчу ЛЧ. За підрахунками контори, результативна нічия 1:1 є найбільш імовірною – 7,20. А на перемогу Шахтаря чи Аталанти з рахунком 2:1 можна поставити з коефіцієнтом 9,20. Ризикована ставка на впевнену перемогу донеччан із рахунком 2:0 пропонується з привабливим балом 15,50.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ілічіч, Сапата (обидва – Аталанта)

Дискваліфіковані: Толої (Аталанта)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Аталанта

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Аталанта: Голліні – Джімшиті, К'яер, Паломіно – Гатебур, де Рон, Маліновський, Кастань – Пашаліч, Гомес – Мурієль

Прогноз "Футбол 24": 1:1

У нинішньому сезоні Шахтар привчив своїх уболівальників до "валідольних" поєдинків у Лізі чемпіонів. Вочевидь, і другий матч проти Аталанти стане багатим на круті повороти сюжету. Та зі всіма перевагами та недоліками харківський двобій буде змаганням приблизно рівних за класом команд. Через це нічия виглядає закономірним підсумком поєдинку. Та може трапитися так, що напруга впродовж усіх 90 хвилин буде не лише в дуелі Каштру та Гасперіні. Їм доведеться ще й "звіряти годинники" із Загребом, аби не проґавити прорив до плей-офф тамтешнього Динамо в разі перемоги над Манчестер Сіті.

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