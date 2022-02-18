Шахтар зумів переграти Астану у товариському матчі. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Мудрик відкрив рахунок вже на старті, реалізувавши вихід віч-на-віч після пасу Трубіна. Анатолій опісля кілька разів рятував "гірників", а Михайло був чи не головним моторчиком команди.

Шахтар розгромив Астану – Трубін віддав гольовий пас, казкові Мудрик, Додо і джокер Нерес затушовують дві проблеми

Шахтар дотиснув Астану наприкінці, голами відзначились Тете та Нерес. Команда Роберто Де Дзербі завтра, 19 лютого, проведе останній спаринг на зимових зборах – проти Риги.