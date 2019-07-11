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Шахтар – АПОЕЛ: онлайн-трансляція контрольного матчу

18:06 606 Читать на русском
Шахтар – АПОЕЛ: онлайн-трансляція контрольного матчу
Шахтар – АПОЕЛ: онлайн-трансляція матчу 11.07.2019

Шахтар та АПОЕЛ зустрічаються у спарингу на зборах в Австрії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – АПОЕЛ розпочався о 18:30. Даний поєдинок стане для "гірників" останнім спарингом на зборах в Австрії. У попередніх контрольних матчах підопічні Каштру здобули 3 перемоги та одного разу зіграли унічию.

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Пряма онлайн-відеотрансляція поєдинку доступна на офіційному сайті Шахтаря, а також на телеканалі "Футбол 2".

Шахтар – АПОЕЛ: стартові склади команд

Шахтар: Пятов – Болбат, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Коваленко, Марлос, Соломон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Бутко, Сіпріано, Бондар, Тото, Тете, Піхальонок, Маркос Антоніо, Танковський, Сікан, Фернандо, Бланко Лещук

АПОЕЛ:

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