Шахтар приймає Антверпен в матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Антверпен розпочинається о 19:45 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Шахтар за підсумками чотирьох турів набрав шість очок і зберігає шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Щоб гарантувати собі євровесну бодай у Лізі Європи, донеччанам потрібно не програти Антверпену. У попередньому турі команда Маріно Пушіча обіграла Барселону.

Шахтар – Антверпен: анонс матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади команд

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Ракицький, Кастільо, Егіналду, Келсі, Топалов, Бондаренко, Педрінью, Очеретько, Козік, Кащук.

Антверпен: Бюте – Вейндал, Алдервейрелд, Кулібалі, Батай – Юсуф, Вермерен – Муя, Керк, Баліквіша – Янссен.

Запасні: Девалкенер, Ламменс, Іленіхена, Еджуке, ван ден Бош, Сміттс, Корбані.

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