"Гірники" 25 вересня перед поєдинком 9-го туру Прем'єр-ліги проти Вереса відкриють свій перший фан-шоп у Києві, повідомляє прес-служба клубу.

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У день протистояння з рівнянами на відвідувачів магазину чекатиме автограф-сесія з Даріо Срною, різноманітні розіграші та шоу-програма. Цікаво, що сам фан-шоп буде розташований на території НСК Олімпійський поруч із магазином київського Динамо. До цього "гірники" мали фан-шоп у Харкові, але у грудні 2020-го закрили його у зв'язку з переїздом у столицю.

До слова, напередодні кияни й донеччани провели поєдинок за Суперкубок України, у якому команда Роберто Де Дзербі впевнено перемогла (3:0). В УПЛ Динамо випереджає Шахтар на 3 залікові бали на вершині турнірної таблиці.

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Фан-шоп Шахтаря поблизу магазину Динамо: