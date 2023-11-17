Донеччани вирішили не залишатись без ігрової практики.

Шахтар на своєму сайті оголосив про проведення товариського матчу з Рухом.

Захисник клубу УПЛ вилетів на півроку – гравця вже прооперували

Поєдинок заплановано на понеділок, 20 листопада. Гра відбудеться на полі готельного комплексу Emily Resort у Винниках і стартує о 14:00. Подивитися спаринг онлайн можна на клубному YouTube-каналі за посиланням.

Нагадаємо, 15 жовтня команди вже проводили товариську гру – попри перемогу "гірників" з рахунком 2:0 цей матч став останнім для Патріка ван Леувена на посаді головного тренера "помаранчево-чорних".

До слова, після 14-ти турів Шахтар і Рух набрали по 24 очки і ділять 4-5 сходинки турнірної таблиці УПЛ (у "гірників" залишаються 2 матчі в запасі).

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