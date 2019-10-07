Шахтар анонсував проект тренувань для дітей з інвалідністю в 4-х містах — на презентації побували гравці "гірників"

Шахтар відкриє майданчики для юних футболістів, які мають проблеми зі здоров'ям.

Заняття для 120 дітей будуть відбуватись в Києві, Харкові, Полтаві та Львові. У кожному місті будуть функціонувати 2 групи по 15 дітей з ментальними та фізичними вадами розвитку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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5 жовтня в Києві відбулося відкриття проекту. Футболісти Шахтаря Сергій Болбат і Микола Матвієнко приїхали в гості до дітей, пограли з ними в футбол і взяли активну участь в тренуванні.

"Отримали задоволення і масу чудових вражень! Всі діти в формі Шахтаря, бігають, радіють, грають в футбол, а це найголовніше. Знаю, що майданчики відкрилися в 4 містах. Ми будемо приїжджати до дітей і дарувати їм позитивні емоції", – прокоментував подію Матвієнко.