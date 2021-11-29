Футболісти Шахтаря Євген Коноплянка та Андрій Пятов спробували свої акторські здібності у кіно.

Футболісти Шахтаря взяли участь у зйомках української кінокомедії "Велика прогулянка", повідомляє офіційний Instagram "гірників".

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Серед відомих персон, які також знімались у фільмі, відомі коміки Юрій Ткач та Олена Кравець, а також знаменита Вєрка Сердючка. Кінострічка вийде в прокат 24 лютого 2022 року.

Додамо, що Пятов зіграв у 11 матчах за Шахтар у поточному сезоні, у 7 з них втримавши ворота на замку. Коноплянка ж відіграв лише у 2 поєдинках, не відзначившись результативними діями.

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