Шахтар у рамках 13-го туру УПЛ переграв Зорю (3:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У сьогоднішньому поєдинку рахунок відкрила Зоря: Яцик на лівому краї штрафного прийняв м'яч, переклав його під праву ногу і вразив дальню дев'ятку.

Шахтар після тріумфу в ЛЧ переграв Зорю – пенальті активізував "гірників", Кевін відзначився першим голом у сезоні

Шахтар відповів у другому таймі, коли Бондаренко заробив пенальті та впевнено реалізував його. Майже миттєво "гірники" зрівняли рахунок: Кевін отримав передачу від Вінісіуса з правого флангу і, зупинивши м'яч у центрі штрафного, спокійно поклав його в правий кут.

Наприкінці матчу Зубков прострілив у центр, і Джордан зрізав м'яч у свої ворота, що забезпечило впевнену перемогу Шахтарю.