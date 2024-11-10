Перший гол Кевіна у відеоогляді матчу Шахтар – Зоря – 3:1
Шахтар у рамках 13-го туру УПЛ переграв Зорю (3:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
У сьогоднішньому поєдинку рахунок відкрила Зоря: Яцик на лівому краї штрафного прийняв м'яч, переклав його під праву ногу і вразив дальню дев'ятку.
Шахтар після тріумфу в ЛЧ переграв Зорю – пенальті активізував "гірників", Кевін відзначився першим голом у сезоні
Шахтар відповів у другому таймі, коли Бондаренко заробив пенальті та впевнено реалізував його. Майже миттєво "гірники" зрівняли рахунок: Кевін отримав передачу від Вінісіуса з правого флангу і, зупинивши м'яч у центрі штрафного, спокійно поклав його в правий кут.
Наприкінці матчу Зубков прострілив у центр, і Джордан зрізав м'яч у свої ворота, що забезпечило впевнену перемогу Шахтарю.