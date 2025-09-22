Шахтар – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Шахтар та Зоря проведуть поєдинок 6-го туру УПЛ сезону 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".
Сьогодні, 22 вересня, Шахтар у рамках 6-го туру УПЛ зустрінеться із Зорею. Початок матчу о 18:00 за київським часом на Арені Львів.
Вихованець Шахтаря пояснив, чому не зміг закріпитись у складі Руха: "Хочеться забути"
Де дивитися Шахтар – Зоря? Матч можна переглянути у прямому ефірі на MEGOGO. Онлайн-трансляція також буде доступна в інших провайдерів зі списку на UPL.TV.
Минулого туру Шахтар розписав мирову з Металістом (1:1), тоді як Зоря поступилася Колосу з рахунком 1:3.
Стартові склади:
Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Педріньйо, Педро Енріке, Азаров, Кауан Еліас, Бондаренко, Матвієнко (к.), Конопля, Очеретько.
Зоря: Сапутін, Яніч, Попара, Андушіч, Слесар, Жуніор Рейс, Саленко, Башіч, Будківський (к.), Вантух, Джордан.