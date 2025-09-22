Шахтар та Зоря проведуть поєдинок 6-го туру УПЛ сезону 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Сьогодні, 22 вересня, Шахтар у рамках 6-го туру УПЛ зустрінеться із Зорею. Початок матчу о 18:00 за київським часом на Арені Львів.

Вихованець Шахтаря пояснив, чому не зміг закріпитись у складі Руха: "Хочеться забути"

Де дивитися Шахтар – Зоря? Матч можна переглянути у прямому ефірі на MEGOGO. Онлайн-трансляція також буде доступна в інших провайдерів зі списку на UPL.TV.

Минулого туру Шахтар розписав мирову з Металістом (1:1), тоді як Зоря поступилася Колосу з рахунком 1:3.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Педріньйо, Педро Енріке, Азаров, Кауан Еліас, Бондаренко, Матвієнко (к.), Конопля, Очеретько.

Зоря: Сапутін, Яніч, Попара, Андушіч, Слесар, Жуніор Рейс, Саленко, Башіч, Будківський (к.), Вантух, Джордан.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ