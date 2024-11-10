Шахтар зустрічається із Зорею в рамках 13-го туру УПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч між Шахтарем та Зорею відбудеться у Львові на стадіоні Арена Львів і стартує о 15:30. Головним рефері зустрічі буде Олександр Афанасьєв, а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

Подивитись протистояння Шахтаря та Зорі можна на каналі УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (наприклад, Київстар ТВ та Сетанта). Спостерігати за всіма подіями навколо гри можна також на "Футбол 24".

Стартовий склад Шахтаря: Різник, Бондар, Азаров, Матвієнко, Педро Віктор, Бондаренко, Вінісіус, Марлон, Кевін, Судаков, Сікан.

Запасні: Фесюн, Франьїч, Грам, Конопля, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Зубков, Назарина, Невертон, Траоре.

Стартовий склад Зорі: Турбаєвський, Джордан, Башіч, Жунінью, Вантух, Дришлюк, Яцик, Мічін, Горбач, Слесар, Будківський.

Запасні: Мацапура, Сапутін, Нваезе, Гусєв, Тронтель, Кораблін, Кирюханцев, Волошин, Антюх, Супряга.