– Чудовий другий тайм, особливо перші хвилин 20, але в першому таймі Шахтар виглядав трохи мляво. Це пов'язано зі втомою після Ліги чемпіонів чи просто так налаштовувалися?

– Найскладніші матчі в цій частині сезону – ті, що ви граєте після міжнародної зустрічі, в Лізі чемпіонів, і перед перервою на поєдинки національних збірних. Вони також складніші ментально. Але я можу сказати, що ми грали досить непогано в першому таймі: чимало володіли м'ячем, домінували, хоча і не створювали багато нагод. А потім одного моменту супернику виявилося достатньо для того, щоб забити. І те, чого мені не вистачало у цьому першому таймі, як я сказав своїй команді, – це відданості, відчуття, що кожної секунди, у кожний момент щось може статися, і тому тобі потрібно бути уважним до останніх секунд.

Перший гол Кевіна у відеоогляді матчу Шахтар – Зоря – 3:1

Ми граємо добре, але має бути цей завершальний штрих в останній третині. А якщо суперник виходить уперед, коли він, здається, перейшов середню лінію двічі й одразу забив, то... Отже, цієї частини мені забракло. І я поділився цим зі своєю командою, яка фантастично зреагувала в другому таймі. Хлопці продемонстрували всі ці елементи, які я хотів побачити, і я вважаю, що ми могли забити більше голів. Але загалом я дуже пишаюся ними й тим, що вони показали, тим, як вони зреагували в другому таймі після 0:1.

– Наскільки зараз у команді є якесь полегшення, що у єврокубках взяли три очки й можна далі крок за кроком іти до мети?

– Так, у нас був, є і попереду буде дуже важкий графік: ми проводимо багато матчів, чимало подорожуємо і не маємо достатньо часу для відновлення. Але це не виправдання – така ситуація. Ми із цим справляємося, ми це знаємо, і я вважаю, що в цьому ми дуже сильні духом. І я дуже радий, що мої гравці показали це сьогодні, цю силу та жагу перемогти. Важливо відчувати бажання перемогти, і цього вечора це, безумовно, було важливо. Це важливо в кожній грі.

Дивіться, коли ви граєте в Лізі чемпіонів, то на стадіоні багато людей, багато емоцій, і ви не тільки граєте, а й віддаєте все в емоційному плані, не тільки фізичні сили. Потім ви спустошені, потрібно повертатися, відновлювати сили, часу недостатньо, а тоді треба знову грати, на жаль, перед невеликою кількістю людей. Ментально дуже складно впоратися з цими відмінностями – як особисто, так і командно. Моє завдання – постійно мотивувати гравців, щоб вони були там, де повинні бути, і робили достатньо, щоб перемагати. Але це дуже хороше запитання, тому що це нелегко, а особливо для футболістів, які грають у Лізі чемпіонів одного тижня, а наступного – на порожньому стадіоні. Це завжди великий виклик. Але, повторюся, я маю похвалити своїх гравців, бо вони дуже добре з цим справляються. І звісно, ми маємо труднощі, як і всі, але ми добре їх вирішуємо.

– Наскільки серйозна травма в Азарова: ніхто не зрозумів, що сталося?

– Азарову стало погано під час гри, він відчув запаморочення і попросив заміну. Сподіваюся, що це несерйозно, тому що наш медичний персонал подбав про нього після цього. Побачимо. Він, напевно, не зможе вирушити до національної збірної, саме з цієї причини він вийшов з гри. Не було інших травм, він просто погано почувався.

– Зараз буде пауза на матчі національних збірних, тож чи будуть контрольні поєдинки у вашого клубу в цей період, щоб була можливість зіграти тим, хто отримує менше практики?

– Так, матчі будуть, це точно. Але спочатку нам треба відновитися, освіжити тіло та розум. Усі мої гравці дуже багато працювали, тому вони всі заслуговують на декілька днів відпочинку, а також на те, щоб побути зі своїми родинами, адже ми багато часу проводимо в дорозі. Вони отримають вихідні, а коли повернуться, знову почнуть тренуватися, і ми, ймовірно, проведемо один товариський матч. Не знаю точно, коли, але ми його зіграємо. І також, звісно, певні гравці вирушать до національних збірних. Тож це буде комбінація між відновленням тіла та розуму, сподіваюся, у гарній атмосфері з родиною, а потім ми знову почнемо роботу. Тому, щоб бути морально й фізично готовими до останньої частини – двох матчів Ліги чемпіонів та важливих ігор чемпіонату – нам потрібно діяти так.

– Що ви сказали Артему Бондаренку після заміни?

– Сказав йому, що в нього була гарна реакція в другому таймі й що я дуже ним пишаюся – тим, як старанно він працював, його внеском у результат команди у другому таймі. Я сказав, що він гарно зіграв, а він, як дуже розумна й самокритична людина, відповів: "Так, особливо в другому таймі". Мені подобається, коли гравці самокритичні, тому що дуже важливо підштовхувати зсередини та бути мотивованими, знати, що ти зробив добре, а що – погано. Насправді я похвалив його за реакцію сьогодні та його реакцію у грі Ліги чемпіонів після того, як ми пропустили, – це також було якісно. Я був дуже цим задоволений, – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

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