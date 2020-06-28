Шахтар – Зоря: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями від матчу 28-го туру УПЛ проти Зорі (0:0).

"У нас був дещо нетиповий тиждень роботи. Ми тренувалися лише два дні. Знали, що будемо не так скоординовані, проте чудово розуміли, яка відповідальність. Намагалися виграти в дуже складного суперника. Ми поставили тих, на кого розраховуємо. Сьогодні, можливо, вийшли хлопці, що не надто часто виходять у стартовому складі, однак всі вони є дуже цінними й будь-якої миті можуть демонструвати якісний футбол. Усі цілковито віддалися роботі проти міцної команди, що створювала нам труднощі протягом усього сезону. Коли говорити щодо продуктивності, гра була непостійною, і її результат у принципі заслужений.

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Мету сезону вже досягнута – ми стали чемпіонами. Проте знаємо, яка відповідальність у чемпіонаті, й прагнемо перемогти в усіх матчах, що залишились. Ми ставитимемо тих, хто, як ми вирішимо, зможе краще себе виявити в кожному окремому поєдинку. І пам’ятаємо про ще одну мету: 5 або 6 серпня маємо грати з Вольфсбургом, тому зараз слід правильно все спланувати, аби підійти в гарній формі.

Хто посяде друге місце? Я гадаю, що ця боротьба триватиме до самого кінця. Ми чудово розуміємо, що Олександрія трохи віддалилася від другого місця, однак надію вони ще мають. Колос за очками далеко, проте це теж гарна команда. Вважаю, інтрига триматиметься до кінця. Динамо клуб з історією, який добре організований, з чудовим тренером і кваліфікованими футболістами, але я також бачу нагоду в Десни й Зорі поборотися за друге місце. Гадаю, психологічна складова стане вирішальною. Хто діятиме безпечніше, спокійніше ставитиметься до багатьох моментів у грі, зрештою й посяде друге місце", – цитує Каштру офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Шахтар достроково завоював золоті медалі УПЛ, Зоря розташувалась на третій сходинці відстаючи від Динамо на 2 очки, але у киян ще є гра у запасі.

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