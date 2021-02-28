Шахтар – Зоря: Кочергін покинув поле вже на 13-й хвилині
17:41 - Читать на русском
Наставник Зоря Віктор Скрипник був змушений використати заміну вже на старті поєдинку з "гірниками".
Жунінью 80’
Дмитро Іванісеня 90+5’
80’ Жунінью
90+5’ Дмитро Іванісеня
На 13-й хвилині матчу 16-го туру УПЛ Шахтар – Зоря хавбек гостей покинув поле, замість нього вийшов Дмитро Хомченовський.
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Режисери трансляції показали кадри з передматчевої розминки, де Владислав спілкувався з головним тренером, звертаючи увагу Віктора Скрипника на свою ногу.
У нинішньому сезоні УПЛ Кочергін провів 14 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.
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