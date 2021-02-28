Наставник Зоря Віктор Скрипник був змушений використати заміну вже на старті поєдинку з "гірниками".

На 13-й хвилині матчу 16-го туру УПЛ Шахтар – Зоря хавбек гостей покинув поле, замість нього вийшов Дмитро Хомченовський.

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Режисери трансляції показали кадри з передматчевої розминки, де Владислав спілкувався з головним тренером, звертаючи увагу Віктора Скрипника на свою ногу.

У нинішньому сезоні УПЛ Кочергін провів 14 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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