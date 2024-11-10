Шахтар підійшов до сьогоднішнього поєдинку у піднесеному настрої після здобутої в середу першої перемоги в Лізі чемпіонів. Однак є й зворотний бік – фізична втома. Команді довелося подолати непростий шлях зі Львова до Гельзенкірхена та назад. Натомість Зоря мала змогу протягом тижня ретельно готуватися до зустрічі, приділивши максимальну увагу цьому протистоянню.

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Сьогодні Шахтар очікувано розпочав матч із високого пресингу. На старті гри Кевін проривався лівим флангом до штрафного і віддав на Судакова, однак захисники зуміли заблокувати цей момент, перевівши м'яч на кутовий. Після короткої технічної паузи, викликаної проблемами з обладнанням арбітрів, "гірники" знову заволоділи ініціативою.

Перший дійсно небезпечний момент виник на 19-й хвилині: Кевін рвонув лівим флангом і навісив у воротарський майданчик, де Судаков ударом головою спрямував м'яч трохи над поперечиною. Шахтар продовжував тиск, але до гострих моментів справа не доходила. Згодом гра вирівнялася, і команди по черзі контролювали м'яч. Та на 37-й хвилині Зоря несподівано вийшла вперед: Яцик отримав передачу від Горбача на лівому фланзі, прорвався до штрафного і точно пробив у дальню дев'ятку – 0:1! Перший удар луганців, і відразу результативний!

"Гірники" одразу ж отримали шанс зрівняти: Сікан у центрі штрафного намагався замкнути відскок після подачі з кутового, але пробив надто слабо і прямо по центру – Турбаєвський впевнено забрав м'яч. Вже у компенсований час Турбаєвський вийшов за межі штрафного, намагаючись перехопити м'яч, проте Сікан випередив його і пробив, але знову занадто слабко – захисник встиг повернутися і вибити м'яч. Пізніше Кевін закрутив здалеку з лівого флангу, але до рук голкіперу.

Другий тайм розпочався результативно для Шахтаря. Бондаренко зіграв у стінку із Сіканом на правому фланзі штрафного, але його збив Вантух – арбітр без вагань вказав на 11-метрову позначку! Бондаренко впевнено пробив під саму стійку, залишивши Турбаєвського без шансів – 1:1!

І тут Шахтар миттєво виходить вперед! Тобіас із правого флангу прострілює в штрафний, де Кевін приймає м'яч і несподівано пробиває низом з розвороту з лінії штрафного. Удар виявився занадто сильним і непередбачуваним для голкіпера Зорі.

Далі Шахтар знизив темп гри, і перший дійсно небезпечний момент виник лише на 75-й хвилині, коли Зубков прихованим пасом вивів Тобіаса на ударну позицію в штрафному. Турбаєвський продемонстрував відмінну реакцію, здійснивши чудовий сейв.

У решту часу "гірники" змушені були діяти в обороні. Зоря активно атакувала, шукаючи шляхи для зрівняння рахунку. І за кілька хвилин до кінця основного часу луганці мали чудову нагоду: закидання в центр, Супряга приймає м'яч на груди, але робить це занадто жорстко, що дозволило Різнику спокійно забрати м'яч. Вже у компенсований час Джордан зрізав мʼяч у власні ворота, запезпечивши Шахтарю впевнену перемогу.

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