Шахтар – Зоря: "гірники" запросили вболівальників привітати команду з чемпіонством в УПЛ

Керівництво Шахтаря вирішило не залишати команду без підтримки під час вручення золотих медалей.

Вболівальники донецького клубу зможуть відвідати матч проти 28-го туру УПЛ проти Зорі, щоправда, лише віртуально, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Для цього фанатам потрібно зареєструватись на сайті Шахтаря, і за допомогою програми Zoom вони зможуть переглянути гру, а після матчу вболівальників покажуть в онлайн-режимі на великих екранах на Олімпійському. Нагадаємо, після поєдинку відбудеться нагородження переможця чемпіонату України сезону 2019/20.

Поєдинок Шахтар – Зоря запланований на 27 червня, початок о 19:30.

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