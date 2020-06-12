Шахтар – Зоря, Десна – Динамо: розклад матчів 28-го туру УПЛ

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Теодорчика в Динамо не буде – у поляка лише один варіант для камбеку
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Баварія може оформити чемпіонство, повернення Італії та Іспанії, козир Вернидуба в битві за лідерство – вершки вікендуСвіт — 16:40 1061
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"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"Інтерв’ю — 14:30 3886
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Динамо проти Росії, Девіч проти Хорватії, усі – проти Греції: кому симпатизували зірки українського футболу на Євро-2008Овертайм — 13:00 1620
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Ребров очолить Динамо замість Фенербахче за однієї умови, – турецькі ЗМІУкраїна — 12:11 22028