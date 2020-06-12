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Шахтар – Зоря, Десна – Динамо: розклад матчів 28-го туру УПЛ

21:27 387 Читать на русском
Шахтар – Зоря, Десна – Динамо: розклад матчів 28-го туру УПЛ
Шахтар – Зоря / Фото з відкритих джерел

Дирекція УПЛ затвердила дати та час поєдинків чергового туру елітного дивізіону України.

27 червня (субота)

Колос – Олександрія – 17:00

Карпати – Львів – 17:00

Шахтар – Зоря – 19:30

Зоря – Динамо: прогноз на матч УПЛ

28 червня (неділя)

Маріуполь – СК Дніпро-1 – 17:00

Ворскла – Олімпік – 19:30

Десна – Динамо – 19:30

Нагадаємо, після 25-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо та Зорю на 16 очок, замикають турнірну таблицю львівські Карпати.

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