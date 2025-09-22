Шахтар, як і Динамо, припустився втрати очок у попередньому турі. І теж заслужено – підопічні Арди Турана мало що створили у матчі проти Металіста 1925, забивши лишень із сумнівного пенальті. Так, гол харків'ян теж був скандальним, але важливим був зміст гри. Навіть наставник донеччан зосередив увагу на слабкому футболі своїх підопічних, хоча керівництво очікувано списало все на змову вищих сил.

Все ж, одночасна втрата Кевіна та Судакова не пройшла безболісно. Донеччани втратили вінгера екстра-класу, здатного обігрувати з місця, бити з будь-яких дистанцій і витягувати команду з-під пресингу – Кевін робить це навіть в АПЛ. Георгій же роками залишався лідером чемпіонату за кількістю просувань передачами та веденням. Як і за кількістю гострих передач.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 6-го туру УПЛ 2025/26 між Шахтарем і Зорею. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 1,25. На тріумф луганці фахівці дають 13,00.

Всього цього "гірникам" не вистачало з Металістом 1925. Тепер треба готувати нових Кевінів і Судакових. Кубковий поєдинок проти Полісся зі Ставків дав надію, що такі футболісти з'являться – зокрема, центрхав Ізакі Сілва мав кілька моментів і навіть забив гол, який помилково скасували. Також у гру здорово увійшов нападник Мейрелліш, який забив у дебютному матчі (замкнув навіс з кутового).

От тільки Ізаке та Лука – як і Лукас Феррейра – занадто молоді (18, 18 і 19 років відповідно). Також варто не забувати, що вони дебютували в поєдинку з аматорами (у Ставках всього два тренування в тиждень). Можливо, їх і підпускатимуть до матчів УПЛ, але їхній час на полі ще довго буде обмеженим.

Сьогодні навряд чи слід очікувати сенсації в складі Шахтаря. По-перше, у "гірників" занадто серйозний суперник – Зоря є чи не найяскравішою командою на початку чемпіонату. По-друге, донеччани вже не мають права на осічку, адже їх було вже дві. Нової нічиєї Динамо може й не пробачити.

Поєдинок буде непростим хоча б з огляду на виступи Шахтаря в УПЛ. Вже у першому турі "помаранчево-чорних" дещо спустили з небес на землю, змусивши мучитись із "автобусом" – забити далося аж наприкінці зустрічі. Далі сталися 3:3 з Карпатами й дуже натужна звитяга у Рівному, де команда мало що створила. Здобути перемогу без питань вдалося тільки над Олександрією.

А нинішній Шахтар вже трішки не той, який був до трансферного дедлайну. Команда стала трішки слабшою. До того ж, у поєдинку зі Ставками пошкодження зазнав Невертон – бразилець, ймовірно, потягнув задню. Все це натякає на можливу сенсацію у поєдинку проти Зорі.

От тільки луганці не виграли жодного матчу проти дійсно сильних представників УПЛ. У поєдинку проти ЛНЗ стався відскок (0:0), а Кривбасу й Колосу програли – причому пропустивши по три голи. Перемогти вдалося тільки Кудрівку (3:1) та Полтаву (4:1). Помітно, що у чотирьох з п'яти попередніх поєдинків Зоря пропускала голи, причому у Кудрівки асистентом примудрився стати голкіпер.

Оборона у "чорно-білих" дійсно кришталева. Особливо при атаках на просторі – будь-яке закидання ризикує завершитись виходом віч-на-віч (саме так асистував кіпер Кудрівки). Низький показник очікуваних пропущених голів (6,7 XGA) демонструє, що підопічні Віктора Скрипника допускають не так вже й багато моментів, але привози Джордана й Ко руйнують позитивну картину.

А без помилок захисників матчі проти Кривбаса й Колоса цілком могли завершитись інакше. У Зорі здорово поставлена організація позиційних атак, а на просторі команду в принципі важко спинити. Благо, склад у "чорно-білих" дуже симпатичний – тут і Будківський з топовими завершеннями атак, і Мічін з крутими передачами та веденням, і швидкісні вінгери, і талантовита молоь (Слесар,Саленко, Маткевич).

Невисокий xG у стартових шести турах дещо прибріхує – колектив створює багато моментів. Реалізації дещо бракує, але тому ж Кривбасу забили двічі (і ще більше не забили), та і Колос мав пропускати більше одного. Словом, Шахтарю слід готуватись до непростої зустрічі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Невертон (під питанням), Егіналду, Траоре

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Бондаренко, Марлон, Педрінью – Еліас

Зоря: Сапутін – Пердута, Джордан, Башіч, Вантух – Попара – Слесар, Мічін, Саленко, Маткевич – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Зоря цілком здатна видати перестрілку на кшталт тієї, що була з Кривбасом, але і тут без поразки навряд чи обійдеться. Шахтар хоч і припускається осічок, але награв на 10,6 очікуваних голів – більше моментів створив тільки ЛНЗ. Звісно, на статистику впливає низька вибірка, однак сила підопічних Арди Турана в атаці очевидна.

Між тим, настільки слабкої оборони у поточному сезоні УПЛ донеччани ще не зустрічали. Зоря набрала всього одне очко із дев'яти у матчах з сильними суперниками, але Шахтар потужніший за Кривбас, Колос і ЛНЗ разом узяті. Джордан і Ко такого опонента не стримають.

