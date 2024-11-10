Шахтар у рамках 13-го туру УПЛ 2024/25 приймає Зорю. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар підходить до сьогоднішньої зустрічі в хорошому гуморі. У середу колектив здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів, а чотири з п'яти матчів на внутрішній арені завершились перемогами. Основа "гірників" розтрощила ЛНЗ та здолала Чорноморець, а резервісти вибили Зорю з 1/8 фіналу Кубка України. Була ще й дуже нервова звитяга над Колосом, але переможців не судять.

Арбітр вкрав два пенальті у Шахтаря, Судаков награв на трансфер, прихований фантазіста

Донеччани могли б вибити п'ять із п'яти, якби не залишились у меншості в Класичному. Хоча й тоді підопічні Маріно Пушіча впевнено оборонялись – лише в останні 7-10 хвилин команда втратила контроль, що й призвело до нічиєї. А так донеччани вели гру й мали перемагати.

Права на ще одну осічку чинний чемпіон вже не має. Динамо залишається в шести очках попереду, причому за останній рік кияни програли тільки один матч УПЛ – в травні, Шахтарю, в битві за золото. У поточному сезоні "біло-сині" мають всього дві нічиї. Це означає, що наступної осічки столичного гранда доведеться чекати довго – і є великий ризик не дочекатись.

А може бути й навпаки. Зараз підопічні Олександра Шовковського загриміли під дуже важкий графік з вкрай складними суперниками – і команда починає задихатись. У Класичному стався відскок, а Ференцварош вчинив киянам розгром.

Сьогодні ж втомлені динамівці зустрінуться із потужним Поліссям, а значить є шанс на втрату очок з боку конкурента. До речі, житомиряни теж є конкурентами, відстаючи від Шахтаря всього на одне очко.

Якщо "гірникам" пощастить із фейлом Динамо, то відставання можна скоротити до трьох балів. От тільки для цього треба самому не провалитись із Зорею. Кубкова зустріч залишила привід для оптимізму, адже другий склад донеччан легко впорався із луганцями. Рахунок 1:0 не відповідає змісту гри – "помаранчево-чорні" мали і виходи сам на сам сам, і промахи повз порожні ворота, і вкрадені арбітром голи.

Навряд чи Маріно Пушіч вдасться до масової ротації сьогодні. Вага осічки в матчі УПЛ значно вища, ніж у Кубку України. Та і в цілому наставник "гірників" старається працювати основною обоймою. Він ставить на зіграність та ефективність, жертвуючи фізичною готовністю.

Але чи був Шахтар аж настільки крутим у п'яти попередніх матчах в Україні? Із Колосом, Чорноморцем та Зорею донеччани створили по три-чотири явних моменти, не більше. Що найбільш важливо, кожному супернику залишили чимало нагод для взяття воріт Різника – і бодай раз Дмитру довелося виймати м'яч із сітки (хоча гол ковалівців не зарахували).

Чи здатна Зоря скористатись проблемами чемпіона в обороні? Підопічні Младена Бартуловіча непогано контратакували й мінімум тричі могли забивати – але не забили. Як ось у ситуації на 38-й хвилині, коли Слесар затягнув із ударом.

У вирішальних епізодах луганцям бракувало спокою та майстерності. Цим може похизуватись Антюх, який залишається другим асистентом УПЛ, однак Денис не бажає підписувати новий контракт. А значить грати він більше не буде, бо тільки так Зоря веде перемовини зі своїми талантами.

Зоря в принципі рідко покидає поле без голів, тож сьогоднішній матч обіцяє бути цікавим. Особливо на тлі втоми "гірників" після ЛЧ. Проблема "чорно-білих" криється у неспроможності здобути результат, якщо суперник складніший за Лівий Берег.

У трьох із п'яти останніх турів колектив програв тричі – Кривбасу (0:1), ЛНЗ та Вересу (по 1:2). Причому в усіх випадках луганці провалювали другий тайм. Любиш відмовляти лідерам у виході на поле – люби й програвати у відносно рівних матчах.

Прикро, що жертвою подібних рішень стають вболівальники, футболісти та тренери. Младен Бартуловіч ставить симпатичний футбол, однак результат у нього поки що не йде.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Марлон – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Сікан

Зоря: Турбаєвський – Жунінью, Джордан, Ескінья, Вантух – Башіч – Слесар, Яцик, Мічін, Горбач – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Шахтар є очевидним фаворитом. Ми не поставимо на якийсь розгром, хоча форма лідерів "гірників" останнім часом вражає – особливо розігрались Судаков та Зубков, та і Бондар у Гельзенкірхені несподівано став суперзахисником.

Гранди страждають через важкий графік, який накопичує втому й не дає нормально пропрацювати тактичні проблеми (зокрема, в обороні). Саме тому Зоря обов'язково матиме шанси для взяття воріт. Можливо, навіть щось заб'є, бо склад все одно хороший.

Втім, луганці навіть з Вересом не здатні зачепитись за очки, а Шахтар додає з кожним матчем. Саме тому очікуємо на перемогу фаворита.

Динамо – Полісся: анонс матчу УПЛ