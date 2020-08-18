Шахтар – єдиний півфіналіст Ліги Європи, не представлений у голосуванні за найкращого гравця тижня

УЄФА визначив найяскравіших футболістів за підсумками півфінальних матчів у Лізі Європи.

Прес-служба організації дала старт голосуванню за найкращого гравця тижня. Відзначимо, що серед чотирьох півфіналістів лише Шахтар не делегував свого представника.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

За нагороду ведуть боротьбу відразу два кривдники "гірників" – Лаутаро Мартінес та Ромелу Лукаку, які забили у ворота Андрія Пятова по два м'ячі. Також серед претендентів голкіпер Севільї Ясін Буну та хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Відзначимо, що фіналістами Ліги Європи сезону-2019/20 стали міланський Інтер та іспанська Севілья. Вирішальний поєдинок відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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