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Шахтар – єдиний півфіналіст Ліги Європи, не представлений у голосуванні за найкращого гравця тижня

09:30 - Читать на русском
Шахтар – єдиний півфіналіст Ліги Європи, не представлений у голосуванні за найкращого гравця тижня
Ромелу Лукаку / Getty images

УЄФА визначив найяскравіших футболістів за підсумками півфінальних матчів у Лізі Європи.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Прес-служба організації дала старт голосуванню за найкращого гравця тижня. Відзначимо, що серед чотирьох півфіналістів лише Шахтар не делегував свого представника.

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За нагороду ведуть боротьбу відразу два кривдники "гірників" – Лаутаро Мартінес та Ромелу Лукаку, які забили у ворота Андрія Пятова по два м'ячі. Також серед претендентів голкіпер Севільї Ясін Буну та хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Відзначимо, що фіналістами Ліги Європи сезону-2019/20 стали міланський Інтер та іспанська Севілья. Вирішальний поєдинок відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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Інтер Інтер Інтер - Шахтар Ліга Європи Ромелу Ромелу Лукаку Бруну Бруну Фернандеш Ясін Ясін Буну Лаутаро Лаутаро Мартінес
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