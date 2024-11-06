Шахтар – Янг Бойз: УЄФА зробив очевидний вибір найкращого гравця матчу ЛЧ
6 листопада 23:05 - Читать на русском
УЄФА було не надто складно визначити найкращого учасника поєдинку Шахтар – Янг Бойз в рамках 4-го туру ЛЧ (2:1).
завершено
31’ Олександр Зубков
41’ Георгій Судаков
Кастріот Імері 27’
27’ Кастріот Імері
31’ Олександр Зубков
41’ Георгій Судаков
Нагороду очікувано забрав Георгій Судаков, інформує прес-служба УЄФА.
Шахтар – Янг Бойз – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Півзахисник Шахтаря асистував Зубкову і забив сам, що стало вирішальним для перемоги 2:1. Вона стала першою для "гірників" у революційному розіграші Ліги чемпіонів. У попередніх трьох турах команда Пушіча не могла навіть забити та набрала всього одне очко завдяки нульовій нічиїй з Болоньєю.
Нагадаємо, наступним суперником Шахтаря в ЛЧ стане ПСВ. Матч у Ейндховені заплановано на 27 листопада.
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