УЄФА було не надто складно визначити найкращого учасника поєдинку Шахтар – Янг Бойз в рамках 4-го туру ЛЧ (2:1).

Нагороду очікувано забрав Георгій Судаков, інформує прес-служба УЄФА.

Шахтар – Янг Бойз – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Півзахисник Шахтаря асистував Зубкову і забив сам, що стало вирішальним для перемоги 2:1. Вона стала першою для "гірників" у революційному розіграші Ліги чемпіонів. У попередніх трьох турах команда Пушіча не могла навіть забити та набрала всього одне очко завдяки нульовій нічиїй з Болоньєю.

Нагадаємо, наступним суперником Шахтаря в ЛЧ стане ПСВ. Матч у Ейндховені заплановано на 27 листопада.

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