"Це надважлива перемога. Рухаємося далі. Плюс три очки – надважливі для нас в цей момент. І в нас ще є чотири гри, тож зробимо все можливе, аби пройти до наступного етапу.

Шахтар – Янг Бойз – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагорода найкращому гравцю матчу? Це вже друга нагорода. Я, напевно, у першу чергу пишаюся собою, тому що це дитяча мрія – вигравати нагороду MVP у Лізі чемпіонів. Але найголовніше, що виграла команда – для мене це позитивніше.

Так, звісно, і зворушливо, і приємно, коли отримуєш нагороду. Напевно, це надважливо зараз для мене, тому що останнім часом стикнувся з якоюсь критикою від наших експертів, тож ці досягнення надають мені впевненості у майбутньому.

Шанси Шахтаря в євросезоні? Дуже важко казати про якісь шанси – попереду неймовірно складні суперники. Ми будемо робити все можливе, грати у свій футбол, а там уже результат покаже", – поділився Судаков у коментарі прес-службі Шахтаря.

Додамо, що саме Георгій став найкращим гравцем матчу Шахтар – Янг Бойз, оформивши гол+асист.

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