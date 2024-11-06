Шахтар приймає Янг Бойз в рамках 4-го раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Янг Бойз відбудеться сьогодні, 6 листопада 2024. Команди вийдуть на газон Фелтінс-Арени в Гельзенкірхені. Стартовий свисток головного арбітра Ореля Грінфельда пролунає о 19:45.

Шахтар – Янг Бойз: анонс матчу Ліги чемпіонів

Де дивитися Шахтар – Янг Бойз? Матч покаже в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Шахтар – Янг Бойз: стартові склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Бондаренко, Криськів – Зубков, Судаков, Кевін – Егіналду

Янг Бойз: Келлер – Блюм, Лаупер, Беніто, Атекаме – Н'яссе, Угрініч – Малес, Коллі, Імері – Ганвула