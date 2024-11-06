Шахтар обіграв Янг Бойз (2:1) в рамках 4-го раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

У пошуках голів

Стартували, як і належить командам, які в цій Лізі чемпіонів ще не перемагали та навіть не забивали. Жваво, з акцентом на атаку, зі швидкими переходами – м'яч взагалі не застрягав у центрі поля. Перший удар був за швейцарцями, Ганвула в контратаці потужно спрямував м'яч поруч з ближньою стійкою.

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Шахтар же впевнено так підтискав, Судаков із бразильцями намагалися плести мережива навколо чужого штрафного. На 9 хвилині м'яч навіть побував у воротах гостей. "Гірники" завдали кілька ударів, після спроби Бондаренка Келлер здійснив класний сейв, відбивши прямо на ногу Кевін. Той і добив, але гол не зарахували через офсайд у попередній фазі атаки.

Через п'ять хвилин можна було легально відкривати рахунок. Егіналдо обігрався із Зубковим, вивалився на побачення з кіпером і пробив прямо в нього. Дуже погане завершення епізоду. Згодом була черга Олександра пробивати, позиція менш очевидна, і м'яч пройшов повз ворота.

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Один пропускаємо – два забиваємо

За контролем донеччан Янг Бойз міг розраховувати лише на контратаки. Або на помилки... Бондар із Бондаренком ніяк не могли перевести м'яч вище. Дочекалися, коли Артема накрили зі спини. Ніассе перехопив і віддав Емері, Кастріот підробив і хитро пробив поміж ніг Валерія – для Різника завдання виявилося занадто складним.

Нелогічний пропущений м'яч не знітив Шахтар. Той і далі продовжив гостріше атакувати, й дуже швидко зрівняв рахунок. Кевін із Судаковим організували прорив ліворуч. Георгій увійшов до штрафного й прострілив уздовж воротарського. Там відкрився Зубков, який замкнув у порожні ворота. Слід зауважити, що в той момент Янг Бойз перебував у меншості, бо Беніто отримав травму, а заміну провести ще не встигли.

Однак не слід применшувати заслугу "донеччан". Коли 11-й гравець з'явився на полі, нічого глобально не змінилося, і зовсім скоро Шахтар вже був попереду. Герої все ті ж – Судаков ефектно обігрався з Кевіном (тепер уже в центрі), прибрав ще парочку опонентів та пробив із лінії штрафного. Настільки точно спрямував м'яч у дальній кут, що голкіпер не зміг до нього дотягнутися.

До перерви команди могли ще обмінятися голами. Чергова контратака на ворота Різника завершилася ударом Ганвула після навісу Блума. Форвард і цього спрямував м'яч повз ціль. Віддав боржок швейцарцям Бондаренко, який теж неточно пробив після навісу зі стандарту.

Нервові гойдалки

Друга половина почалася атаками Шахтаря й "грою з вогнем" Закарі Атекаме. Захисник Янг Бойз мав жовту картку й двічі сфолив так, що більш принциповий рефері, ніж ізраїльтянин Орель Грінфельд, то швейцарець дуже швидко повернувся б назад у роздягальню.

Втім, Шахтарю не потрібно було такої допомоги, і в рівних складах він домінував. Знову непогано виводили на ворота Егіналду, той впав у штрафному (без пенальті). Далі подвійний момент був у Бондаренка – у першому він не зміг приборкати м'яч, а другий завершив ударом вище воріт з вигідної позиції.

Коли таймер відрахував годину, темп гри помітно просів. Шахтар перестав форсувати події. Попереду залишалося лише атакувальне тріо, решта розташовувалася компактно. Однак і в такій ситуації "гірники" примудрилися пропустити випад суперника. Лише в останній момент Бондар перервав передачу на Ганвула. При чому, перервав так, що Різнику довелося попрацювати, аби уникнути автогола.

Словом, ідея про те, щоб почати просто відбиватися, не обіцяла нічого хорошого. Значно краще було, коли Шахтар атакував – тоді Янг Бойз притискався до своїх воріт, залишаючи зверху лише одного гравця, і то не завжди. Із цього тиску "гірники" мали б забити ще хоч один гол. Але ні Сікан не чекав прострілу від Зубкова, ні Егіналду не зміг прицільно пробити головою.

А от третій м'яч був би дуже доречним, бо суперник не відмовлявся від ідеї зачепити бодай очко. Знову невпевнена гра центрбеків ледь не подарувала момент Ганвула – з великими проблемами вдалося накрити. На 81 хвилині взагалі пожежа виникла. Монтейро розкрутив кількох гравців Шахтаря і прострілив. І знову Бондар погасив пожежу, та ще й контратаку ледь не вдалося розігнати.

На останніх хвилинах "гірники" перейшли до гри в контроль ближче до чужих воріт. Гостроти не створювали, просто старалися грати без втрат. Таке очікування фінального свистка працювало краще, ніж низький блок. Навіть був шанс забити третій, якби Сікан не так кволо замикав подачу з кутового.

У підсумку, Шахтар втримав першу перемогу в оновленій Лізі чемпіонів, щоправда, піднятися в зону плейоф піднятися не вдалося через погану різницю м'ячів. Янг Бойз залишається на передостанньому місці.

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