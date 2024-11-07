"Це найкращий матч Шахтаря у цій Лізі чемпіонів? Так, я схильний вважати, що ми сьогодні дійсно продемонстрували футбол неймовірної якості. Найголовніше – ми здобули 3 очки. Ми щоденно працювали заради цього результату.

Ми грали проти дійсно достойного опонента, в якого достатньо кваліфікованих гравців, достатньо досвідчених єврокубкових бійців. Ми зуміли продемонструвати чудову гру та здобути результат. Працюватимемо й надалі, аби примножити всі наші здобутки.

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Кого виділю з одноклубників? Коли йдеться про здобутий результат, важливо відзначити всю команду. Сьогодні ми продемонстрували неймовірно злагоджену гру та працювали як єдиний механізм. Якщо все ж таки вдаватися до персоналій, то я б безумовно хотів відзначити Жору Судакова – неймовірного виконання гол та дуже багато роботи на команду. На мою думку, сьогодні він – гравець матчу.

Що відчули, коли пропустили? Пропускати завжди неприємно, особливо коли ми дійсно демонстрували гарну гру, однак іноді похибки на футбольному полі трапляються. Це нормально, це частина гри. Найважливіше, що ми зуміли перевернути гру. Пропущений гол ніяк не повпливав на наш настрій, після нього ми почали навіть з більшою віддачею боротися за потрібний результат. Цей гол нас збадьорив, аби перевернути гру на нашу користь.

Останні 10 хвилин були найважчими? Так, беззаперечно. Останні 10 хвилин були доволі складними. Більшість наших гравців вже були втомленими тієї миті, але ми продовжували боротися до останньої хвилини, до фінального свистка. Дякувати богу, нам вдалося здобути цей результат і наші старання не були марними.

Настанови Пушіча в перерві? Найважливішою вказівкою, яку нам дав Маріно в перерві, було те, щоб ми продовжували гнути нашу лінію та не орієнтувалися на рахунок, який на ту мить був на нашу користь, аби ми продовжували атакувати та націлювалися на третій забитий гол. Це дійсно дуже цінна вказівка – ми продовжили пропонувати супернику свою стилістику гри та своє бачення. Сьогодні це спрацювало на нашу користь", – поділився Педро Енріке в післяматчевому коментарі, передає "Футбол 24".

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