Екс-хавбек Дніпра, Металіста і збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від матчу 4-го туру Ліги чемпіонів між українською та швейцарською командами.

"Думаю, що "гірники" візьмуть реванш у швейцарського клубу за невдачу в Лізі чемпіонів 2016-2017 років, коли вдома перемогли – 2:0, в гостях поступилися з таким же рахунком й схибили в післяматчевій серії пенальті – 2:4. Схиляюсь до того, що Шахтар візьме гору – 2:1.

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Оскільки на такому рівні слід враховувати кожну дрібницю, то, як на мене, донеччанам може стати в пригоді те, що Янг Бойз домашні матчі проводить на синтетиці, а сьогодні гратиме на трав'яному газоні. Для адаптації потрібен певний час. Зрештою, й рівень підготовки гравців Шахтаря дещо вищий, ніж в суперника. Тільки треба дорожити кожним гольовим моментом біля воріт гостей", – сказав Шелаєв у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матч Шахтар – Янг Бойз відбудеться вже сьогодні, 6 листопада, у Німеччині на стадіоні Фелтінс-Арена у Гельзенкірхені. Початок зустрічі о 19:45.

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